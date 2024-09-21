Це трапилося під час сутички з активістами, які виступають за забудову. По обидва боки конфлікту є ветерани, повідомляє Суспільне.

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Подробиці інциденту

В Івано-Франківську планують побудувати реабілітаційний центр у зеленій зоні біля місцевого озера. Згідно з проєктом, 75% майбутньої забудови – це комерційні приміщення для бізнесу. Решта – для безкоштовної реабілітації ветеранів, яку оплачуватимуть ці підприємці.

Частина громади виступає за будівництво, а частина – проти, оскільки це єдиний зелений клаптик землі, який залишився біля водойми. Активісти, які протестують проти, проте просять обрати для нього інше місце.

Ласий шматок землі в центрі міста хочуть забудувати під прикриттям реабілітаційного центру. Говорять про те, що 80% – комерційна забудова, а 20% – реабілітаційний центр. Це означає, що може бути й 100% на нуль, враховуючи, як інтенсивно в нас забудовують місто і що виростає замість задекларованих об'єктів,

– говорить одна з місцевих жительок Катерина Лозовенко.

20 вересня ветерани Сергій Янчук разом з Андріаном Волгіним, які проти забудови, побачили прямий ефір у фейсбуці іншого ветерана Андрія Маджарова, який виступає за забудову. У своїй трансляції той говорив, що Янчук та Волгін працюють в Україні за російські гроші, називав їх негідниками та аферистами, звинувачував у тому, що вони налаштовують цивільних проти військових. Сергій Янчук вирішив зателефонувати до Андрія Маджарова та домовитися про зустріч.

На жаль, поки ми його шукали, Андріан перший з ним зустрівся. Я не чув їхньої розмови, але мій побратим не стримався в емоціях і дав ляпас блогеру. Коли я підбіг, почав заспокоювати ситуацію. Поки я стояв спиною, підбігли активісти, які виступають за забудову біля озера. Повернувшись, побачив, що його всі б'ють. Андріан втратив свідомість, впав обличчям на землю, з голови пішла кров,

– розповів Сергій Янчук.

З його слів, на місце події викликали поліцію та "швидку". Андріан Волгіна госпіталізували до клінічної лікарні, у нього розсічена голова.

В медзаклад потрапив і Андрій Маджаров, хоч, як каже Сергій Янчук, він "лише отримав ляпас".

До правоохоронців написали заяви обидві сторони, тож за фактом бійки поліцейські відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків розповів, що щодо інциденту призначили судово-медичну експертизу, щоб з'ясувати ступінь важкості ушкоджень учасників бійки.

Слідчі опитали свідків. Попередньо, 39-річний чоловік вдарив свого 36-річного опонента. Виникла бійка, через яку обоє чоловіків отримали травми. Двоє активістів звернулися до медзакладу. В них медики діагностували тілесні ушкодження. Триває досудове розслідування,

– йдеться у дописі поліції в області у Facebook.

Наразі Андрій Маджаров не коментував ситуацію.