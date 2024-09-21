Это случилось во время столкновения с активистами, которые выступают за застройку. По обе стороны конфликта есть ветераны, сообщает Суспільне.

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Подробности инцидента

В Ивано-Франковске планируют построить реабилитационный центр в зеленой зоне возле местного озера. Согласно проекту, 75% будущей застройки – это коммерческие помещения для бизнеса. Остальные – для бесплатной реабилитации ветеранов, которую будут оплачивать эти предприниматели.

Часть общины выступает за строительство, а часть – против, поскольку это единственный зеленый клочок земли, который остался у водоема. Активисты, которые протестуют против, однако просят выбрать для него другое место.

Лакомый кусок земли в центре города хотят застроить под прикрытием реабилитационного центра. Говорят о том, что 80% – коммерческая застройка, а 20% – реабилитационный центр. Это означает, что может быть и 100% на ноль, учитывая, как интенсивно у нас застраивают город и что вырастает вместо задекларированных объектов,

– говорит одна из местных жительниц Екатерина Лозовенко.

20 сентября ветераны Сергей Янчук вместе с Андрианом Волгиным, которые против застройки, увидели прямой эфир в фейсбуке другого ветерана Андрея Маджарова, который выступает за застройку. В своей трансляции тот говорил, что Янчук и Волгин работают в Украине за российские деньги, называл их негодяями и аферистами, обвинял в том, что они настраивают гражданских против военных. Сергей Янчук решил позвонить Андрею Маджарову и договориться о встрече.

К сожалению, пока мы его искали, Андриан первый с ним встретился. Я не слышал их разговора, но мой собрат не сдержался в эмоциях и дал пощечину блогеру. Когда я подбежал, начал успокаивать ситуацию. Пока я стоял спиной, подбежали активисты, которые выступают за застройку возле озера. Вернувшись, увидел, что его все бьют. Андриан потерял сознание, упал лицом на землю, из головы пошла кровь,

– рассказал Сергей Янчук.

По его словам, на место происшествия вызвали полицию и "скорую". Андриан Волгина госпитализировали в клиническую больницу, у него рассечена голова.

В медучреждение попал и Андрей Маджаров, хотя, как говорит Сергей Янчук, он "только получил пощечину".

В милицию написали заявления обе стороны, поэтому по факту драки полицейские открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив рассказал, что по инциденту назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить степень тяжести повреждений участников драки.

Следователи опросили свидетелей. Предварительно, 39-летний мужчина ударил своего 36-летнего оппонента. Возникла драка, из-за которой оба мужчины получили травмы. Двое активистов обратились в медучреждение. У них медики диагностировали телесные повреждения. Продолжается досудебное расследование,

– говорится в заметке полиции в области в Facebook.

Сейчас Андрей Маджаров не комментировал ситуацию.