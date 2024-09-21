В полиции рассказали об инциденте 21 сентября. Там заверили, что начали служебное расследование.

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Что известно об очередном конфликте с участием правоохранителей и ТЦК

Во время совместной работы с работниками ТЦК, патрульные остановили автомобиль. Во время этого возникла конфликтная ситуация,

– заявили в патрульной полиции.

Они устанавливают обстоятельства инцидента.

По состоянию на 17:00 21 сентября правоохранители не раскрывали деталей конфликта. Также в сети не публиковали видео инцидента.

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Кстати, в Луцке правоохранители вместе с представителями ТЦК задержали мужчину, который не обновил свои военно-учетные данные и находился в розыске. Мужчина пытался убедить военных, что присылал справку по почте.

Наконец в сети обнародовали кадры, как на мужчину, который лежит на земле, полиция надела наручники. В сети отметили, что мужчина якобы самостоятельно воспитывает шестилетнего ребенка, а значит, имеет право на отсрочку от мобилизации

Однако в полиции говорят, что мужчина оказал сопротивление военнослужащим ТЦК и СП и правоохранителю во время проверки его военно-учетных документов. Именно поэтому его задержали.