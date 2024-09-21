У поліції розповіли про інцидент 21 вересня. Там запевнили, що розпочали службове розслідування.

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Що відомо про черговий конфлікт на участі правоохоронців та ТЦК

Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація,

– заявили у патрульній поліції.

Вони встановлюють обставини інциденту.

Станом на 17:00 21 вересня правоохоронці не розкривали деталей конфлікту. Також у мережі не публікували відео інциденту.

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До речі, у Луцьку правоохоронці разом з представниками ТЦК затримали чоловіка, який не оновив свої військово-облікові дані та перебував у розшуку. Чоловік намагався переконати військових, що надсилав довідку поштою.

Врешті в мережі оприлюднили кадри, як на чоловіка, який лежить на землі, поліція надягнула наручники. У мережі зазначили, що чоловік нібито самостійно виховує шестирічну дитину, а отже, має право на відстрочку від мобілізації

Проте в поліції кажуть, що чоловік чинив опір військовослужбовцям ТЦК та СП і правоохоронцю під час перевірки його військово-облікових документів. Саме тому його затримали.