Об этом сообщил нардеп и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин. Он добавил, что Генштаб пока не рассматривал изменение мобилизационного возраста с 25 до 50.

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В Украине продолжат мобилизовать по актуальным правилам

Депутат отметил, что вопрос снижения возрастного порога является очень сложным. Анализируя демографическую ситуацию в Украине, можно заметить, что численность людей среднего и пожилого возраста значительно превышает количество молодежи.

Итак, если исключить этих людей из мобилизационного резерва, тыловые и вспомогательные подразделения могут оказаться недостаточно укомплектованными.

Генеральный штаб считает, что пока что, к сожалению, так вопрос не стоит. Хотя и отдельные официальные представители Министерства обороны, и отдельные представители Генерального штаба высказывались за то, чтобы снизить эту планку до 55 лет или даже до 50. Но пока они не готовы говорить о том в обозримой перспективе,

– сказал Рахманин.

Напомним, что в Украине призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки. При этом граждане в возрасте от 18 до 25 лет должны быть готовы к военной службе, но мобилизации они не подлежат.