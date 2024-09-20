Ранее юношам надо было проходить медосмотр и военно-врачебную комиссию, однако сейчас эту норму убрали. Что надо знать, чтобы стать на воинский учет впервые и как получить приписное – сообщает 24 Канал.

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Когда и где становиться на учет

С 16 лет мужчины могут становиться на воинский учет. Для этого надо обратиться в местный ТЦК и СП и предоставить все соответствующие документы.

Чтобы юноше вовремя получить приписное, в ТЦК лучше всего обращаться с января по март. Если подросток еще учится в школе, то обычно, классный руководитель предупреждает, что пора становиться на учет. Также об этом могут известить председатели сельских, поселковых, городских советов, руководители учреждений или организаций, председатели ОСМД дома.

Поэтому, подросток может получить повестку, в которой будет указана дата и время, когда надо прийти в ТЦК. Впрочем, в большинстве случаев школа централизованно организует все. Всех мальчиков от 16 лет группами направляют в ТЦК, где их вместе ставят на учет по месту жительства.

Стоит учитывать, что за нарушение воинского учета грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Стоит заметить, что не всем подросткам надо идти в ТЦК, чтобы стать на учет. Сейчас данные мужчин, которые будут обращаться в Миграционную службу, чтобы оформить украинский или загранпаспорт, будут автоматически попадать в реестр "Оберег".

Какие документы нужны для воинского учета подростков

Чтобы стать на воинский учет, юноши должны предоставить следующие документы в ТЦК:

паспорт гражданина Украины,

идентификационный код,

заявление о постановке на воинский учет.

Ранее также нужно было проходить медосмотр и военно-врачебную комиссию, однако сейчас эту норму убрали. Отныне проходить медосмотр надо только после 25 лет, когда человек станет военнообязанным.

Что такое приписное и как его получить

Все юноши после того, как попадут на воинский учет, получают приписное – военно-учетный документ, удостоверение о приписке к призывному участку. Во время военного положения его нужно везде носить с собой или же скачать приложение Резерв+ и иметь документ в электронном виде.

Этот документ нужен, чтобы поступить в университет, устроиться на работу или выехать за границу. Приписное выдают в ТЦК после того, как юноша предоставит все необходимые документы. Обычно, приписное выдают через месяц после того, как призывник станет на учет.

Стоит отметить, что получение приписного не означает, что юношу могут мобилизовать. Сейчас общей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Младших могут призвать в ряды армии только по собственному желанию.