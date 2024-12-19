Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области. Отмечается, что руководство полиции Киевщины уже инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

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Чем закончился скандал с полицейскими в Вышгороде

Известно, что полиция и сотрудники ТЦК столкнулись с водителем, который отказывался выходить из своей машины. После этого они решили использовать перцовый баллончик, распыляя его через щели в окнах авто. Также в СМИ сообщали о попытке поджога.

На инцидент отреагировали в полиции Киевской области.

В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области,

– говорится в сообщении.

На время расследования обоих сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Ранее в Минобороны также пообещали привлечь виновных к ответственности. Там заявили, что министерство категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.