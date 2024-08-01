Как установили правоохранители, на Харьковщине мужчина обмотал веревкой шеи собак и котов, после чего повесил их на металлической трубе. Впоследствии харьковчанин добивал своих животных обухом топора по голове и туловищу.

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Спасение собаки в Харьковской области

Одно из животных выжило. Полицейские доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику в критическом состоянии и приобрели для нее необходимые лекарства. Гоша уцелел, но его глаза полны боли, ужаса и непонимания,

– рассказали в полиции.

Полицейские офицеры общины нашли мужчину, причастного к совершению преступления. Следователи сообщили о подозрении жителю Чугуевского района в жестоком обращении с животными.

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К слову, недавно в Хмельницком из окна одной из многоэтажек выбросили собаку. Животное погибло. Полицейские открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой.