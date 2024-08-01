Что известно об инциденте

31 июля около 22:30, в Днепре напротив ТЦ "Дафи" прогремели взрывы. Оказалось, что горожане запустили салют. На место вызвали полицейских.

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Мужчины объяснили свои действия тем, что таким образом они решили почтить память друга.

Салют в Днепре вечером 31 августа: видео

В то же время эти действия налаякали горожан, ведь использование петард, фейерверков и других пиротехнических изделий на время действия военного положения в Украине запрещены.



В Днепре вечером 31 июля запустили фейерверки / Фото с тг-каналов

Более того, взрывы в результате запуска фейерверков прозвучали незадолго до российской атаки. Заметим, что она произошла около 2:00 1 июля. Россияне ударили по Днепру баллистикой. В результате атаки ранены 7 человек, среди них 15-летний парень.

Возмутительные кадры запуска фейерверков в Днепре: видео

В сети жители Днепра возмутились таким действиям неизвестных, ведь громкие звуки их сильно напугали.



Рекция днепрян на салюты / Скриншот с тг-каналов

Нарушителей отыскали

По состоянию на утро 1 августа в областной полиции сообщили, что установили нарушителей. Ими оказались двое жителей соседней области.

31 июля около 22:20 в сети Интернет начало распространяться видео о том, что неизвестные лица запустили фейерверк в Шевченковском районе Днепра,

– сообщили в полиции.



Причастных к запуску фейерверков задержали / Фото Нацполиции

На месте происшествия патрульные полицейские установили двух мужчин, которые запустили фейерверк во дворе частного домовладения.

"Ими оказались двое жителей соседней области, в возрасте 32 и 45 лет. Их доставили в отделение полиции. С места происшествия изъяли остатки пиротехнического изделия", – добавили правоохранители.

Остатки пиротехнического изделия изъяли / Фото Нацполиции

Запрет на пиротехнику

Следователи квалифицировали действия мужчин как хулиганство, совершенное группой лиц, и открыли уголовное производство. Им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Справка. С 6 ноября 2023 года в Украине официально запретили использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард. В то же время запрет не распространяется на использование пиротехники ВСУ, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.