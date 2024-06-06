В Днепропетровской ОВА рассказали, что утром 6 июня оккупанты попали в пассажирский автобус в Никополе. Он загорелся.
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Ситуация в области
В результате этого удара пострадали четыре человека. Трое мужчин 52, 65 и 73 лет, а также женщина 38 лет. У всех – осколочные ранения. В ОВА отметили, что они будут лечиться дома.
Всего со вчерашнего вечера враг атаковал район около десятка раз,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, вечером 5 июня россияне били по Никополю и Марганецкой общине из артиллерии, а также ударили дроном-камикадзе по Червоногригорьевской общине.
Уже утром они ударили по районному центру. Запустили 6 дронов-камикадзе и ударили из артиллерии.
В результате повреждена многоэтажка, 3 частных дома, инфраструктурный объект и еще один автобус, хозяйственная постройка, 3 газопровода и 2 линии электропередачи. Задело гараж, еще один – полностью разрушен.
В Днепре были взрывы до тревоги
- О том, что в городе было слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного в 23:37 1 июня 2024 года. На тот момент тревоги в области еще не было.
- Воздушную тревогу объявили через три минуты после взрывов. Вероятно, там просто не успели сделать этого раньше.
- Воздушные силы почти сразу после взрывов сообщили, что на область летят "Шахеды". Они двигались в направлении Криворожского района.