В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить.
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Сколько вражеских целей сбито в ночь на 6 июня
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 6 июня 2024 года оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога (Россия), а также атаковали 18-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск (Россия), мыс Чауда (Крым).
Известно, что отражали воздушное нападение захватчиков мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях,
– резюмировали в ВС ВСУ.
В ночь на 6 июня 2024 года сбито 17 ударных БПЛА / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Атака на Хмельницкую область: что известно
- В ночь на 6 июня враг атаковал Хмельницкую область.
- Известно, что ночью украинские силы ПВО сбили 1 вражеский Шахед над регионом.
- В ОВА рассказали, что в результате атаки в одном из населенных пунктов области возникла пожар на инфраструктурном объекте.