Кроме того, ночью взрывы раздавались и в Запорожье. Впрочем, о последствиях местные власти не сообщали.

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В Хмельницкой области вспыхнул пожар

Как сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в ночь на 6 июня украинские защитники сбили 1 вражеский ударный беспилотник типа "Шахед".

Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте.

Работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют наши работники ГСЧС. Травмированных или погибших нет,

– уточнил Тюрин.

Сколько “Шахедов” сбила ПВО

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Традиционно враг запускал дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе. Сбивали ударные БПЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Враг почти каждую ночь атакует “Шахедами”