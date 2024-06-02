Какие последствия этой российской атаки, есть ли попадания и пострадавшие, рассказал председатель ОВА.

Обратите внимание Тревога из-за "Шахедов" звучала до 9 утра: где фиксировали вражеские дроны

Какие последствия атаки "Шахедов"

Этой ночью в Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за вражеских ударных дронов в воздушном пространстве.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют,

– заявил Руслан Кравченко.

Чиновник добавил, что обломки вражеского дрона обнаружены за пределами населенного пункта. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий российской атаки.

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