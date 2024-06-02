Какие последствия этой российской атаки, есть ли попадания и пострадавшие, рассказал председатель ОВА.
Обратите внимание Тревога из-за "Шахедов" звучала до 9 утра: где фиксировали вражеские дроны
Какие последствия атаки "Шахедов"
Этой ночью в Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за вражеских ударных дронов в воздушном пространстве.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют,
– заявил Руслан Кравченко.
Чиновник добавил, что обломки вражеского дрона обнаружены за пределами населенного пункта. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий российской атаки.
Атака на Украину сегодня: что известно
- В ночь на 2 июня Россия снова атаковала Украину ракетами и "Шахедами".
- Враг запустил крылатую ракету "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской области, зенитную управляемую ракету С-300 с оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, 25 "Шахедов" с мыса Чауда, районов Ейска и Приморско-Ахтарска.
- Удар агрессора отражала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.
- Наши защитники сбили все 25 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.
- Кстати, последний дрон уничтожили утром в Винницкой области. Там тревога длилась более 8 часов.
- В Николаевской области обломки дронов упали на склад промышленного предприятия. Вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.