Почему тревога в Винницкой области длилась так долго, что уже известно, передает 24 Канал.
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Тревога в Винницкой области
Около 8 часов утра мониторинговые сообщества написали, что "Шахед" кружит в пределах Житомирской, Винницкой и Киевской областей.
Отбой тревоги в области объявили только в 08:55. Она длилась 8 часов и 34 минуты.
25-й "Шахед" уничтожен противовоздушной обороной в Винницкой области,
– заявили в Воздушных силах в 09:22.
Заметим, что на Житомирщине тревога была почти 6,5 часа.
Сколько "Шахедов" сбили ночью
- В ночь на 2 июня оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской области, зенитной управляемой ракетой С-300 с оккупированной территории Донецкой области и 25 "Шахедами" с мыса Чауда, районов Ейска и Приморско-Ахтарска.
- Вражеский удар отражала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны. Также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.
- Защитники неба сбили все 25 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.