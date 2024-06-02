Почему тревога в Винницкой области длилась так долго, что уже известно, передает 24 Канал.

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Тревога в Винницкой области

Около 8 часов утра мониторинговые сообщества написали, что "Шахед" кружит в пределах Житомирской, Винницкой и Киевской областей.

Отбой тревоги в области объявили только в 08:55. Она длилась 8 часов и 34 минуты.

25-й "Шахед" уничтожен противовоздушной обороной в Винницкой области,

– заявили в Воздушных силах в 09:22.

Заметим, что на Житомирщине тревога была почти 6,5 часа.

Сколько "Шахедов" сбили ночью