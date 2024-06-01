В ночь на 1 июня враг массированно атаковал наше государство. Целью ударов в очередной раз стали энергетические объекты. ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.

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Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога

23:32, 1 июня Дроны взяли курс на Одесскую область.

23:28, 1 июня Где сейчас тревога

23:10, 1 июня БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.