В ночь на 1 июня враг массированно атаковал наше государство. Целью ударов в очередной раз стали энергетические объекты. ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.
Смотрите также "Прижалась и молилась": что говорят жители Прикарпатья о ракетном ударе России
Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога
23:32, 1 июня
Дроны взяли курс на Одесскую область.
23:28, 1 июня
Где сейчас тревога
23:10, 1 июня
БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.
23:00, 1 июня
Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БПЛА!
– написали в Воздушных силах.
Ранее некоторые мониторинговые каналы предположили, что, возможно, были пуски дронов с мыса Чауда.