У ніч проти 1 червня ворог масовано атакував нашу державу. Ціллю ударів укотре стали енергетичні об'єкти. ДніпроГЕС перебуває у критичному стані.

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Де зараз летять "Шахеди" та де оголошено тривогу

23:32, 1 червня

Дрони взяли курс на Одещину.

23:28, 1 червня

Де зараз тривога

23:10, 1 червня

БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

23:00, 1 червня

Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА!
– написали в Повітряних силах.

Раніше деякі моніторингові канали припустили, що, можливо, були пуски дронів з мису Чауда.