У ніч проти 1 червня ворог масовано атакував нашу державу. Ціллю ударів укотре стали енергетичні об'єкти. ДніпроГЕС перебуває у критичному стані.
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Де зараз летять "Шахеди" та де оголошено тривогу
23:32, 1 червня
Дрони взяли курс на Одещину.
23:28, 1 червня
Де зараз тривога
23:10, 1 червня
БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
23:00, 1 червня
Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА!
– написали в Повітряних силах.
Раніше деякі моніторингові канали припустили, що, можливо, були пуски дронів з мису Чауда.