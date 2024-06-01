Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він також раніше повідомляв, що рух греблею Дніпровської ГЕС не будуть відновлювати на вихідних, передає 24 Канал.

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ДніпроГЕС – у критичному стані

Федоров повідомив, що Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані внаслідок ракетної атаки 1 червня. Ба більше, наразі навіть й не мовиться про вироблення електроенергії.

Нині в критичному стані перебуває ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні як об'їзд використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні поки будемо так,

– заявив Федоров.

Голова Запорізької ОВА також додав, що рух греблею не вдалося відновити одразу. Федоров повідомив, що наразі будуть проводити консультації зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями, адже перед тим, як відновити рух, треба впевнитися, що це безпечно.

"Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", – додав голова ОВА.

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