Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він також раніше повідомляв, що рух греблею Дніпровської ГЕС не будуть відновлювати на вихідних, передає 24 Канал.
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ДніпроГЕС – у критичному стані
Федоров повідомив, що Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані внаслідок ракетної атаки 1 червня. Ба більше, наразі навіть й не мовиться про вироблення електроенергії.
Нині в критичному стані перебуває ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні як об'їзд використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні поки будемо так,
– заявив Федоров.
Голова Запорізької ОВА також додав, що рух греблею не вдалося відновити одразу. Федоров повідомив, що наразі будуть проводити консультації зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями, адже перед тим, як відновити рух, треба впевнитися, що це безпечно.
"Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", – додав голова ОВА.
Ворог бив по ДніпроГЕС й раніше
- Під час масованої атаки 22 березня 2024 року російські військові завдали ударів по Дніпровській ГЕС. Варто наголосити, що ДніпроГЕС – найбільша в Україні.
- Ворог вдарив по гідроспорудах та греблі. На ДніпроГЕС тоді спалахнула пожежа. Після атаки фахівці запевнили, що загрози прориву дамби немає.
- Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомляв, що під час атаки 22 березня 2024 року було 2 прямих влучання у станції Дніпровської ГЕС. Тоді ситуація на ГЕС-2 була критичною, й було невідомо, коли станція зможе почати виробляти електроенергію.
- В Офісі генпрокурора повідомляли, що загалом по Дніпровській ГЕС та греблі випустили 8 ракет. Ба більше, одна з ракет поцілила в опору, також розбиті підкранові балки.
- Після атаки 22 березня 2024 року Дніпровська ГЕС втратила 20% регулюючих потужностей. Деяке обладнання не підлягало відновленню і його необхідно було замінювати повністю. Коли саме відновлять потужність станції – невідомо, адже обладнання виготовляють на замовлення і це може зайняти багато часу.