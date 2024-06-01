Крім цього, росіяни влучили в інфраструктуру поруч зі станціями.

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Пошкодження на ГЕС критичні

В Укргідроенерго повідомили, що пошкодження обладнання на гідроелектростанціях – критичні.

Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків,
– повідомили у відомстві.

Яка ситуація в енергосистемі натепер і чи вимикатимуть світло

Унаслідок бойових дій сьогодні зранку відключилася повітряна лінія обленерго, знеструмлено майже 2 тисячі абонентів. Загалом унаслідок ворожих обстрілів залишаються без напруги 39,3 тисячі точок обліку.

Ситуація в енергосистемі складна, і через нічну атаку ворога графіки відключень світла в країні можуть змінюватися. Водночас 1 червня графіки відключення світла прогнозуються лише з 18:00 до 23:00.

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Що відомо про нічну атаку по Україні

  • У ніч на 1 червня Росія атакувала Україну, випустивши 53 ракети та 47 ударних БпЛА.
  • Сили ППО змогли збити 81 повітряну ціль: 35 крилатих ракет та 46 дронів.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог атакував 5 об'єктів енергетики: у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
  • Крім цього, ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, завдавши обладнанню серйозної шкоди.
  • Є влучання і на Львівщині – 6 крилатих ракет влучили в 3 об'єкти критичної інфраструктури. 4 людини зазнали поранень.
  • Також у Вінницькій області загорівся об'єкт критичної інфраструктури.
  • У Міненерго зазначили, що це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об'єктах країни від з 22 березня.
  • На атаку відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія несе лише терор і закликав західних партнерів надати Україні додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО. А також розширити й пришвидшити постачання F-16 в Україну та забезпечити наших воїнів усіма потрібними спроможностями.