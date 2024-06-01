Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждала і цивільна інфраструктура. Попередньо встановлено, що ворог використав чотири ракети невідомого типу.
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Що відомо про атаку на Прикарпаття
Уночі російська війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Івано-Франківщини. За попередньою інформацією, окупанти вдарили чотирма ракетами невідомого типу.
Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно,
– повідомили правоохоронці.
Також повідомляється про одного пораненого місцевого жителя.