Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждала і цивільна інфраструктура. Попередньо встановлено, що ворог використав чотири ракети невідомого типу.

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Що відомо про атаку на Прикарпаття

Уночі російська війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Івано-Франківщини. За попередньою інформацією, окупанти вдарили чотирма ракетами невідомого типу.

Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно,

– повідомили правоохоронці.

Також повідомляється про одного пораненого місцевого жителя.