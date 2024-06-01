Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
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Ворог атакував об'єкти енергетики в 5 регіонах
Міністерство енергетики повідомило, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Наразі фахівці ще уточнюють наслідки обстрілу.
Тим часом у Кіровоградській ОВА підтвердили, що в регіоні уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури. За попередніми повідомленнями, постраждалих немає.
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Що відомо про атаку по Україні 1 червня
- Проти ночі окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів". У частині областей оголосили повітряну тривогу.
- Згодом Росія підняла в небо 4 борти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та 2 борти Ту-95МС з аеродрому "Енгельс". Згодом, коли вони дійшли до пускових рубежів, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.
- Ворог здійснив комбіновану атаку по всій території країни, зокрема ракети долетіли навіть до Закарпатської області.
- Також відомо, що окрім вищезгаданих регіонів ППО працювала у Київській та Львівській областях. Однак наразі інформації про наслідки обстрілу в цих регіонах немає.
- Крім цього, на Вінниччині уламки дрона впали на об'єкт критичної інфраструктури – там спалахнула пожежа.
- До слова, під час ракетної атаки на Україну Польщі теж підіймали в небо авіацію в південно-східній частині країни.
Варто зазначити, що ситуація в українській енергосистемі складна. Укренерго раніше закликало споживати електроенергію ощадливо, а після атаки по енергооб'єктах це особливо важливо.
Ще вчора, 31 травня, до регіонів довели ліміти споживання енергії. У випадку перевищення цих лімітів в областях енергетикам доведеться застосовувати погодинні графіки відключень.
Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу