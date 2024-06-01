Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

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Ворог атакував об'єкти енергетики в 5 регіонах

Міністерство енергетики повідомило, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Наразі фахівці ще уточнюють наслідки обстрілу.

Тим часом у Кіровоградській ОВА підтвердили, що в регіоні уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури. За попередніми повідомленнями, постраждалих немає.

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Що відомо про атаку по Україні 1 червня

Проти ночі окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів". У частині областей оголосили повітряну тривогу.

Згодом Росія підняла в небо 4 борти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та 2 борти Ту-95МС з аеродрому "Енгельс". Згодом, коли вони дійшли до пускових рубежів, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Ворог здійснив комбіновану атаку по всій території країни, зокрема ракети долетіли навіть до Закарпатської області.

Також відомо, що окрім вищезгаданих регіонів ППО працювала у Київській та Львівській областях. Однак наразі інформації про наслідки обстрілу в цих регіонах немає.

Крім цього, на Вінниччині уламки дрона впали на об'єкт критичної інфраструктури – там спалахнула пожежа.

До слова, під час ракетної атаки на Україну Польщі теж підіймали в небо авіацію в південно-східній частині країни.

Варто зазначити, що ситуація в українській енергосистемі складна. Укренерго раніше закликало споживати електроенергію ощадливо, а після атаки по енергооб'єктах це особливо важливо.

Ще вчора, 31 травня, до регіонів довели ліміти споживання енергії. У випадку перевищення цих лімітів в областях енергетикам доведеться застосовувати погодинні графіки відключень.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу