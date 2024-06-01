Про це повідомляє ОВА.

Раніше Львівщина – під ворожою атакою: триває бойова робота

Всі служби працюють. Постраждалих немає. Зараз в сторону області рухаються "Калібри". До кінця повітряної тривоги перебувайте в укриттях!