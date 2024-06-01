Наразі ППО займається утилізацією ворожих дронів. Відомо, що тривогу в області оголосили об 00:17.

Дивіться також Окупанти вдарили по Одесі балістикою з касетним боєприпасом: є поранені

ППО збивають ворожі дрони в Київській області

Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. В ОВА заявили, що ППО працює над знищенням цілей у небі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали там.