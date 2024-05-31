Попередньо, Протиповітряна оборона знищила усі цілі, які запускав по столиці ворог. Але сталося падіння уламків у Голосіївському районі Києва.

До теми Тривога в Україні: Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку Києва

Ракетний обстріл Києва 31 травня: ППО знешкодило загрозу

Під час останньої повітряної тривоги, як повідомили у Київській МВА, ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети, але які саме – поки не відомо. Про це згодом скажуть Повітряні сили.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені,

– мовиться у повідомленні МВА.

Зафіксували, на жаль, падіння уламків збитих ракет у Голосіївському районі Києва. Там виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

На цю хвилину інформації про жертв немає. Але це ще уточнюють.

Вкотре наполегливо прошу киян – відповідально ставтеся до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і кожна така тривога – це реальна небезпека для життя. Бережіть себе, користуйтеся укриттями,

– нагадав начальник КМВА Сергій Попко.

Важливо! Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші загрози читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Дивіться також Окупанти запускали "Шахеди": які області були під загрозою

Нічні атаки на Київ: що відбувалося 31 травня