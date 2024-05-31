Попередньо, Протиповітряна оборона знищила усі цілі, які запускав по столиці ворог. Але сталося падіння уламків у Голосіївському районі Києва.
До теми Тривога в Україні: Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку Києва
Ракетний обстріл Києва 31 травня: ППО знешкодило загрозу
Під час останньої повітряної тривоги, як повідомили у Київській МВА, ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети, але які саме – поки не відомо. Про це згодом скажуть Повітряні сили.
Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені,
– мовиться у повідомленні МВА.
Зафіксували, на жаль, падіння уламків збитих ракет у Голосіївському районі Києва. Там виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
На цю хвилину інформації про жертв немає. Але це ще уточнюють.
Вкотре наполегливо прошу киян – відповідально ставтеся до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і кожна така тривога – це реальна небезпека для життя. Бережіть себе, користуйтеся укриттями,
– нагадав начальник КМВА Сергій Попко.
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Нічні атаки на Київ: що відбувалося 31 травня
- Звернімо увагу, що про швидкісні цілі на Київ у Повітряних силах несподівано повідомили близько 5 ранку.
- Вибухи на Київщині пролунали приблизно через 10 хвилин після оголошення небезпеки.
- За припущенням моніторів, Росія могла атакувати ракетами Р-500 з комплексу "Іскандер". Відбій загрози оголосили о 05:16.
- Трохи раніше цієї ж ночі Київ атакували "Шахедами". Тривогу оголошували 3 ранку, бо до столиці наближалися "Шахеди". Тоді КМВА також повідомила про роботу ППО. Відбій оголосили о 03:37.
- Детальнішої цінформації щодо атаки "Шахедами" на цю мить немає.