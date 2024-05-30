Про пуски ударних безпілотників попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Важливо Росія планує випускати 6000 "Шахедів" на рік в Алабузі, – WSJ
В яких областях оголосили тривогу
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожі безпілотники фіксуються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Станом на зараз тривогу оголошено в:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Херсонській областях.
Тривога в Харківській області оголошена від 15:03.
Мапа тривог станом на 21:20 30 травня
Окрім того, спостерігається й активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Окупанти запустили "Шахеди"
Повітряні сили попередили, що окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі безпілотники фіксують в напрямку Запорізької області.
"Шахеди" із Запорізької області в північно-західному напрямку!
– повідомили Повітряні сили.