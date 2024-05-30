Про пуски ударних безпілотників попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Важливо Росія планує випускати 6000 "Шахедів" на рік в Алабузі, – WSJ

В яких областях оголосили тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:26, 30 травня Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожі безпілотники фіксуються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

21:23, 30 травня Станом на зараз тривогу оголошено в: Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Херсонській областях. Тривога в Харківській області оголошена від 15:03.

Мапа тривог станом на 21:20 30 травня

21:08, 30 травня Окрім того, спостерігається й активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.