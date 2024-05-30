Про пуски ударних безпілотників попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Важливо Росія планує випускати 6000 "Шахедів" на рік в Алабузі, – WSJ

В яких областях оголосили тривогу

21:26, 30 травня

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожі безпілотники фіксуються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

21:23, 30 травня

Станом на зараз тривогу оголошено в:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Херсонській областях.

Тривога в Харківській області оголошена від 15:03.


Мапа тривог станом на 21:20 30 травня

21:08, 30 травня

Окрім того, спостерігається й активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:54, 30 травня

Окупанти запустили "Шахеди"

Повітряні сили попередили, що окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі безпілотники фіксують в напрямку Запорізької області.

"Шахеди" із Запорізької області в північно-західному напрямку!
– повідомили Повітряні сили.