О пусках ударных беспилотников предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Важно Россия планирует выпускать 6000 "Шахедов" в год в Алабуге, – WSJ

В каких областях объявили тревогу

21:26, 30 мая

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеские беспилотники фиксируются на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

21:23, 30 мая

По состоянию на сейчас тревога объявлена в:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Херсонской областях.

Тревога в Харьковской области объявлена от 15:03.


Карта тревог по состоянию на 21:20 30 мая

21:08, 30 мая

Кроме того, наблюдается и активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:54, 30 мая

Оккупанты запустили "Шахеды"

Воздушные силы предупредили, что оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сейчас беспилотники фиксируют в направлении Запорожской области.

"Шахеды" из Запорожской области в северо-западном направлении!
– сообщили Воздушные силы.