О пусках ударных беспилотников предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

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В каких областях объявили тревогу

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

21:26, 30 мая Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеские беспилотники фиксируются на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

21:23, 30 мая По состоянию на сейчас тревога объявлена в: Запорожской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Херсонской областях. Тревога в Харьковской области объявлена от 15:03.

Карта тревог по состоянию на 21:20 30 мая

21:08, 30 мая Кроме того, наблюдается и активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.