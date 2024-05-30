О пусках ударных беспилотников предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Важно Россия планирует выпускать 6000 "Шахедов" в год в Алабуге, – WSJ
В каких областях объявили тревогу
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеские беспилотники фиксируются на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
По состоянию на сейчас тревога объявлена в:
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Херсонской областях.
Тревога в Харьковской области объявлена от 15:03.
Карта тревог по состоянию на 21:20 30 мая
Кроме того, наблюдается и активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Оккупанты запустили "Шахеды"
Воздушные силы предупредили, что оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сейчас беспилотники фиксируют в направлении Запорожской области.
"Шахеды" из Запорожской области в северо-западном направлении!
– сообщили Воздушные силы.