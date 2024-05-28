Россия наращивает производство разработанных Ираном разведывательных и ударных дронов, используя китайские компоненты, африканскую рабочую силу и логистические сети.
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6000 "Шахедов" в год
Соглашение о строительстве завода по производству беспилотников с иранским руководством было заключено в конце 2022 года. Российская сторона пообещала за это 1,7 миллиарда долларов США, часть которых должны быть выплачены золотыми слитками.
В соответствии с контрактом, завод в Алабуге планирует выпускать 6000 "Шахедов" в год, а также беспилотники наблюдения.
Другие дроны
The Wall Street Journal пишет также, что десятки разведывательных беспилотников М3 "Альбатрос", изготовленных на заводе "Алабуга", получили подробную фоторазведку об украинских позициях и перемещениях на передовой. Их производитель заявил, что беспилотники уже отработали в Белгородском районе.
Также Россия производит собственные боеголовки, ускоряя производство боеспособного оружия, поскольку, согласно выводам экспертов, новые версии "Шахедов" были сделаны в России.
Кто помогает России наращивать оборонное производство
Как отмечает издание, Кремль наращивает производство беспилотников используя теневые логистические сети Тегерана. В частности, Иран на протяжении многих лет использовал для уклонения от западных санкций подставные компании, которые были зарегистрированы в Гонконге или Дубаях.
США периодически накладывали санкции на такие компании, но речь шла о небольших частях большой сети, которая быстро адаптировалась и создавала новые компании.
Согласно данным Министерства финансов США, в одной части российского проекта по производству беспилотников была задействована иранская подставная компания в ОАЭ под названием Generation Trading FZE. Компания продавала России модели беспилотников, запчасти и подключенные наземные станции. На бумаге же предприятие производит лодки.
Атака на завод в Татарстане
- 2 апреля, дроны атаковали два завода в городах Елабуга и Нижнекамск (Республика Татарстан, Россия). В частности в Елабуге расположена так называемая особая экономическая зона "Алабуга".
- В Нижнекамске было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие.
- Операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.