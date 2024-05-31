На цей час тривога тривала також у Київській області. Атака "Шахедами" розпочалася ще о 21 годині попереднього дня, 30 травня.

Днем раніше Удар по критичній інфраструктурі Харкова, вибухи на Хмельниччині: що відомо про атаку 30 травня

Атака "Шахедів" 31 травня: що відомо про загрозу для Києва

У Київській області повітряну тривогу оголосили о 02:42, у Києві трохи пізніше – о 03:19. Повітряні сили повідомили про загрозу атаки "Шахедами" для регіону. Монітори при цьому уточняли, що мовиться тільки про один дрон.

Київська обласна військова адміністрація проінформувала жителів Київщини о 03:24, що зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться у повідомленні.

Влада закликала людей подбати про власну безпеку та залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Відбій оголосили о 03:37.

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Про початок атаки дронами-камікадзе Повітряні сили написали о 20:54 у переддень – 30 травня. Окупанти запустили "Шахеди" з напрямку Запорізької області. Усю хронологію подій вечірньо-нічної атаки читайте за цим посиланням.