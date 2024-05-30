Росія запустила "Шахеди" й ударила ракетами з Ту-95МС та С-300/С-400. Усе, що відомо про цю комбіновану атаку агресора, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росія атакувала "Шахедами" й ракетами: скільки збила ППО

Близько 23 години Повітряні сили повідомили про ворожі "Шахеди". Згодом написали про одразу кілька груп російських дронів-камікадзе.

О 00:39 військові сповістили, що зафіксовано виліт 4 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Про першу групу крилатих ракет у Сумській області Повітряні сили повідомили о 03:51. Уже через 10 хвилин – про ще одну. Тривога тривала до 05:15.

Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України з застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей,

– заявив Микола Олещук.

Удар по Харкову: є постраждалі

Близько 2 години ночі окупанти вкотре атакували Харків. У місті пролунала серія вибухів.

Голова ОВА Олег Синєгубов о 02:13 повідомив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина з них – по населених пунктах Харківського району.

Зокрема, у Малоданилівській громаді пролунали 5 вибухів. Про це заявив голова ОТГ Олександр Гололобов. Зазначив, що окупанти завдали ударів по громаді.

Попередньо, окупанти обстріляли Харківщину за допомогою С-300 з території Бєлгородської області.

Близько 3 ночі Синєгубов повідомив, що 2 людей зазнали осколкових поранень, одна – гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків. Спалахнула пожежа на об'єкті газової інфраструктури.

Згодом посадовець уточнив, що ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом по місту й області армія Росії випустила 8 ракет з території Бєлгорода,

– заявив Синєгубов.

Мер Харкова повідомив, що був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки, – багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід.

Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих,

– написав Терехов о 03:52.

Вибухи на Хмельниччині: під ударом Старокостянтинів

Під час масштабної тривоги через загрозу від російських дронів чули вибухи біля Старокостянтинова. Про це повідомляли моніторингові та місцеві спільноти. Те ж саме сталося трохи пізніше під час ракетної атаки.

Суспільне Хмельницький писало про звуки вибухів у регіоні о 02:38. А про повторні вибухи – о 03:35. Монітори зазначали, що "Шахеди" у кілька хвиль рухалися до Старокостянтинова.

По ворожих безпілотниках і ракетах активно працювали сили ППО.

Уже зранку голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.

Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії,

– написав він.

Тюрін також зазначив, що інформації щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.

На Дніпропетровщині збили 7 "Шахедів"

Голова ОВА повідомив, що вночі оборонці неба збили над областю 7 "Шахедів". Зокрема, у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах.

Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач,

– розповів Сергій Лисак.