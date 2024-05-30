Окупанти атакували Харків близько 2-ї ночі 30 травня. У місті пролунала серія вибухів. ОВА та мерія також повідомили про загрозу й закликали людей перебувати в укриттях.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 02:13 повідомив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина з них – по населених пунктах Харківського району.

Зокрема у Малоданилівській громаді пролунали 5 вибухів, заявив голова ОТГ Олександр Гололобов. Він зазначив, що окупанти завдають ударів по громаді.

Попередньо, окупанти обстріляли Харківщину за допомогою С-300 з території Бєлгородщини.

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Ворог вдарив по критичній інфраструктурі міста

О 02:28 мер міста Ігор Терехов повідомив, що був удар по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова. Згодом він опублікував ще одне повідомлення, додавши, що на місці вже працюють усі відповідні служби та волонтери.

На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше,

– написав Терехов.

Тим часом очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що, попередньо, двоє людей зазнали осколкових поранень, також в однієї є гостра реакція на стрес.

Важливо! Утримайтесь від публікації наслідків влучань в мережі! Не допомагайте ворогу та дочекайтеся на офіційну інформацію.

До слова, о 10:35 29 травня окупанти також атакували регіон, вдаривши по відкритій території Харківського району. Про постраждалих не повідомлялося.