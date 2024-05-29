В регіонах почала працювати ППО. Повітряні сили наголосили, що у випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області необхідно перейти в укриття.

Дивіться також Росія запустила ракету на Одесу: в місті чули вибух

Росія запустила по Україні "Шахеди"

23:48, 30 травня Ще одна група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

23:46, 30 травня Місцеві жителі Дніпра повідомили, що у місті пролунали звуки вибухів.

00:00, 30 травня Повітряну тривогу оголосили в Полтавській та Черкаській області. Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

23:50, 29 травня Повітряні сили повідомили, що БпЛА рухаються до Миколаївської області у напрямку з Херсонщини.

23:43, 29 травня Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у напрямку Дніпропетровщини.

23:37, 29 травня В районі Дніпра ворожий БпЛА. Повітряні сили закликали місцевих жителів терміново перейти в укриття.

23:30, 29 травня Групи "Шахедів" на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра та Харківщини.