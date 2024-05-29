В регіонах почала працювати ППО. Повітряні сили наголосили, що у випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області необхідно перейти в укриття.
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Росія запустила по Україні "Шахеди"
Ще одна група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Місцеві жителі Дніпра повідомили, що у місті пролунали звуки вибухів.
Повітряну тривогу оголосили в Полтавській та Черкаській області. Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:
Повітряні сили повідомили, що БпЛА рухаються до Миколаївської області у напрямку з Херсонщини.
Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у напрямку Дніпропетровщини.
В районі Дніпра ворожий БпЛА. Повітряні сили закликали місцевих жителів терміново перейти в укриття.
Групи "Шахедів" на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра та Харківщини.
Повітряні сили опублікували повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонська області.