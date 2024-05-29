Попередньо, у регіоні є "приліт". Наслідки атаки поки що невідомі – закликаємо місцевих жителів утриматися від поширення наслідків обстрілу в мережі.

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Що відомо про атаку на Одесу 29 травня

О 22:21 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. В половині областей оголосили повітряну тривогу. Жителів регіонів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перейти в укриття.

Однак часу заховатися було мало – вже за 2 хвилини захисники повідомили, що на Одесу летить ракета. Незадовго після цього в місті пролунали вибухи.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!,

– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.