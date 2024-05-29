Ці літаки є потенційними носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя, а також полегшить роботу Повітряним Силам.

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Повітряна тривога

По всій країні о 17:34 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили зафіксували зліт потенційного носія "Кинджалів".

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область Росії),

– повідомили оборонці неба.