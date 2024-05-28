Наприкінці травня 2024 року в Україні вперше запустили зв'язок покоління 5G. Це був тест – зідзвонилися київский офіс оператора Vodafone, офіс Nokia у Гельсінкі та інноваційний центр "Промприлад" в Івано-Франківську. "Все працює", – підтвердив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зараз зв'язок 5G працює у понад 90 країнах світу. В ЄС планують до 2025 року покрити сучасним форматом зв'язку території всіх міст та основні шляхи.

Ми вирішили розпитати в Мінцифри, як і коли в уряді планують впроваджувати цю технологію. А також як саме Україна розвиває 5G та які перестороги це викликає – про це все читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що таке 5G 5G – це передостанній із наявних поколінь мобільного зв'язку. Наступний – 6G, що наразі лише розгортається та тестується в низці країн. В Україні поки що масово працює попередній формат зв'язку, 4G.



П'ята генерація комунікацій, наступна після поколінь, що припали на 1980-ті – 2010-ті, розгортається з 2019 року. Має швидкість завантаження до 10 Гігабітів у секунду. Розгортання шостого покоління очікується у другій половині 2020-х, воно забезпечить значно вищі швидкості завантаження до 1 Терабіта у секунду.

Коли в Україні заговорили про 5G

Перший помітний крок у бік розвитку 5G стався ще 17 травня 2019 року. Тоді Петро Порошенко підписав указ щодо впровадження системи мобільного зв’язку пʼятого покоління в Україні.

Сьогодні, у всесвітній день радіозв’язку, ми маємо історичну подію: розуміючи, що зв'язок 5G у 2020 запрацює у більшості країн ЄС, підписую сьогодні указ президента, що чітко визначить графік запуску зв’язку п’ятого покоління у 2020 році і в Україні. Стандарт 5G – це нові можливості для людей, ІТ сектору, уряду, надходження до держбюджету, нові інвестиції в Україну. І найголовніше: Україна вже точно не пасе задніх – за останні 5 років Україна опинилася серед лідерів. Маємо зробити все, щоб у 2020-му стандарт 5G в Україні працював,

– писав тоді Порошенко у своєму твітері.

Це сталося через рік після запуску 4G в Україні.

Читайте також 5G в Україні: в Кабміні ухвалили план запровадження



Вежа зв’язку / Jeffrey Hemsworth / Unsplash

Зверніть увагу! Під час пандемії COVID розгортання 5G дивним чином пов'язали із поширенням коронавірусної хвороби, хоча вчені давно вже спростували подібний зв'язок.



За перші тижні локдауну у Великій Британії було пошкоджено десятки телекомунікаційних веж. Група MobileUK, що об'єднує чотири основні мобільні мережі Великої Британії, звернулася з відкритим листом до клієнтів із проханням допомогти припинити вандалізм. У компанії наголосили, що наукові докази зв'язку між 5G та COVID відсутні. Аналогічна історія сталася і в Україні, коли жителі Закарпаття протестували проти встановлення вежі нібито 5G через те, що вона начебто призводить до раку.

До теми На Закарпатті селяни повстали проти встановлення вежі 5G

Незабаром естафету 5G перейняв новообраний президент Володимир Зеленський. У липні 2019-го він зустрівся із мексиканським інвестором, головним виконавчим директором Principal Standard Group Пітером Фойо. Спеціалізація цієї компанії – телефонія та телекомунікаційні послуги, що "актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку та підготовки до запуску 5G".

Довідково! Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні у 2020 році.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, запуск технології 5G був тимчасово призупинений.



У 2023 році Мінцифра відновила роботу над підготовкою впровадження технології та анонсувала запуск пілоту 5G.

У серпні 2021 року Держспецзв'язку анонсувала дослідження можливості спільного використання частот 5G "спеціальними абонентами" й операторами мобільного зв’язку.

Запровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G. Окрім цього, 5G – це так званий інтернет речей, який дозволяє впроваджувати Smart City-технології у містах, а ще надає широкі можливості застосування у медицині, безпеці дорожнього руху тощо,

– анонсували тоді в службі.

Але до повномасштабного вторгнення Росії справа не пішла далі. Лише у жовтні 2021-го у київському технологічному кампусі UNIT.City запустили "тестову зону 5G зв'язку" 5G Lab – спільний проєкт Мінцифри, Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City.

Про пілотний запуск

Пілотний запуск 5G голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував у вересні 2023 року. У лютому цього року Федоров в інтервʼю Forbes розповів, що активному впровадженню 5G в Україні завадила війна, адже з'явилися інші пріоритети. Крім того, на заваді стали додаткові складнощі з перерозподілом частот. Тоді ж міністр знову анонсував план пілотного запуску у 2024 році.

Читайте також Україна планує запустити пілотний проєкт 5G у 2024 році, – Михайло Федоров

Сподіваюся, пілот 5G зробимо у 2024-му. Хоча б локально. Повномасштабна війна впливає на частоти, які нам потрібні. Саме через це може не вийти, але варто спробувати,

– сказав Федоров.

Тест успішно відбувся у травні, коли 5G поєднав Івано-Франківський "Промприлад", київський офіс Vodafone та офіс Nokia у Гельсінкі під час форуму Action Forum 2024, який Аспен Інститут Київ провів на території інноваційного центру Промприлад в Івано-Франківську.

5G вдалось передати звук і зображення без затримки, забезпечивши синхронність виступу. На цих локаціях учасники, чиї телефони та планшети підтримують 5G, могли підключитись та протестувати відкриту для користувацьких гаджетів технологію. До того проводились технічні тести роботи мережі,

– прокоментували 24 Каналу у Мінцифрі.



Тестування 5G / Фото Vodafone

На 5G-телемості був присутній віцепремʼєр Михайло Федоров, а також міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо з Гельсінкі, який нещодавно відвідав Україну, а також президент Nokia Mobile Networks Томмі Вітто.

На форумі показали можливості 5G: синхронно виступили два музичних колективи, які перебували за 600 кілометрів один від одного. Це оркестр Eclectic Sound Orchestra, що зіграв на даху офісу Vodafone у Києві, та жіночий вокальний гурт Spivochi – на сцені "Промприладу" в Івано-Франківську, повідомили у Vodafone.

Що буде далі з 5G в Україні

У Мінцифрі планують не лише відбудовувати знищену інфраструктуру та відновлювати мережу, а й модернізовувати її та запускати нові технології.

"Тому питання запуску пілоту 5G не плануємо відкладати в довгий ящик і вдячні партнерам за сприяння поширенню технології в Україні", – зазначили у Міністерстві у коментарі 24 Каналу.

Зараз Мінцифри в процесі підготовки до запуску, адже маємо ще вирішити технічні деталі. Робоча група у складі команд Мінцифри НКЕК та мобільних операторів працює над пілотним запуском мобільного зв’язку п’ятого покоління, оскільки повноцінний запуск технології 5G можливий лише після закінчення воєнного стану,

– кажуть у Мінцифрі.

Зараз у Міністерстві цифрової трансформації працюють над такими завданнями:

законодавчі зміни для впровадження 5G;

розроблення стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року;

пропозиція на законодавчому рівні стимулювати умови для розгортання електронних комунікаційних мереж, зокрема покращення якості послуг мобільного та фіксованого звʼязку.

Найближчим часом Мінцифра розглядає можливість запустити пілот 5G в деяких містах України. Але про повний запуск по всій країні не йдеться – для цього необхідно провести наукові дослідження для отримання дозволу запуску технології від Генштабу. Це все можливо зробити лише після закінчення воєнного стану.