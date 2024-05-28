В конце мая 2024 года в Украине впервые запустили связь поколения 5G. Это был тест – созвонились киевский офис оператора Vodafone, офис Nokia в Хельсинки и инновационный центр "Промприбор" в Ивано-Франковске. "Все работает", – подтвердил глава Минцифры Михаил Федоров.

Сейчас связь 5G работает в более чем 90 странах мира. В ЕС планируют до 2025 года покрыть современным форматом связи территории всех городов и основные дороги.

Мы решили расспросить в Минцифры, как и когда в правительстве планируют внедрять эту технологию. А также как именно Украина развивает 5G и какие предостережения это вызывает – об этом всем читайте в материале 24 Канала.

Что такое 5G 5G – это предпоследнее из существующих поколений мобильной связи. Следующее – 6G, которое сейчас только разворачивается и тестируется в ряде стран. В Украине пока массово работает предыдущий формат связи, 4G.



Пятая генерация коммуникаций, следующая после поколений, пришедшихся на 1980-е – 2010-е, разворачивается с 2019 года. Имеет скорость загрузки до 10 Гигабит в секунду. Развертывание шестого поколения ожидается во второй половине 2020-х, оно обеспечит значительно более высокие скорости загрузки до 1 Терабита в секунду.

Когда в Украине заговорили о 5G

Первый заметный шаг в сторону развития 5G произошел еще 17 мая 2019 года. Тогда Петр Порошенко подписал указ о внедрении системы мобильной связи пятого поколения в Украине.

Сегодня, во всемирный день радиосвязи, мы имеем историческое событие: понимая, что связь 5G в 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю сегодня указ президента, что четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине. Стандарт 5G – это новые возможности для людей, ІТ сектора, правительства, поступления в госбюджет, новые инвестиции в Украину. И самое главное: Украина уже точно не отстает – за последние 5 лет Украина оказалась среди лидеров. Должны сделать все, чтобы в 2020-м стандарт 5G в Украине работал,

– писал тогда Порошенко в своем твиттере.

Это произошло через год после запуска 4G в Украине.

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Вышка связи / Jeffrey Hemsworth / Unsplash

Обратите внимание! Во время пандемии COVID развертывание 5G странным образом связали с распространением коронавирусной болезни, хотя ученые давно уже опровергли подобную связь.



За первые недели локдауна в Великобритании были повреждены десятки телекоммуникационных башен. Группа MobileUK, которая объединяет четыре основные мобильные сети Великобритании, обратилась с открытым письмом к клиентам с просьбой помочь прекратить вандализм. В компании отметили, что научные доказательства связи между 5G и COVID отсутствуют. Аналогичная история произошла и в Украине, когда жители Закарпатья протестовали против установки вышки якобы 5G из-за того, что она будто бы приводит к раку.

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Вскоре эстафету 5G перенял новоизбранный президент Владимир Зеленский. В июле 2019-го он встретился с мексиканским инвестором, главным исполнительным директором Principal Standard Group Питером Фойо. Специализация этой компании – телефония и телекоммуникационные услуги, что "актуально в контексте развития в Украине мобильной связи и подготовки к запуску 5G".

Справочно! Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине в 2020 году.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, запуск технологии 5G был временно приостановлен.



В 2023 году Минцифра возобновила работу над подготовкой внедрения технологии и анонсировала запуск пилота 5G.

В августе 2021 года Госспецсвязи анонсировала исследование возможности совместного использования частот 5G "специальными абонентами" и операторами мобильной связи.

Введение 5G в Украине позволит разгрузить имеющийся частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения как минимум вдвое больше чем 4G. Кроме этого, 5G – это так называемый интернет вещей, который позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а еще предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и т.д,

– анонсировали тогда в службе.

Но до полномасштабного вторжения России дело не пошло дальше. Только в октябре 2021-го в киевском технологическом кампусе UNIT.City запустили "тестовую зону 5G связи" 5G Lab – совместный проект Минцифры, Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City.

О пилотном запуске

Пилотный запуск 5G глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал в сентябре 2023 года. В феврале этого года Федоров в интервью Forbes рассказал, что активному внедрению 5G в Украине помешала война, ведь появились другие приоритеты. Кроме того, препятствием стали дополнительные сложности с перераспределением частот. Тогда же министр снова анонсировал план пилотного запуска в 2024 году.

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Надеюсь, пилот 5G сделаем в 2024-м. Хотя бы локально. Полномасштабная война влияет на частоты, которые нам нужны. Именно поэтому может не получиться, но стоит попробовать,

– сказал Федоров.

Тест успешно состоялся в мае, когда 5G соединил Ивано-Франковский "Промприбор", киевский офис Vodafone и офис Nokia в Хельсинки во время форума Action Forum 2024, который Аспен Институт Киев провел на территории инновационного центра Промприбор в Ивано-Франковске.

5G удалось передать звук и изображение без задержки, обеспечив синхронность выступления. На этих локациях участники, чьи телефоны и планшеты поддерживают 5G, могли подключиться и протестировать открытую для пользовательских гаджетов технологию. До этого проводились технические тесты работы сети,

– прокомментировали 24 Каналу в Минцифре.



Тестирование 5G / Фото Vodafone

На 5G-телемосте присутствовал вице-премьер Михаил Федоров, а также министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио из Хельсинки, который недавно посетил Украину, а также президент Nokia Mobile Networks Томми Витто.

На форуме показали возможности 5G: синхронно выступили два музыкальных коллектива, которые находились за 600 километров друг от друга. Это оркестр Eclectic Sound Orchestra, который сыграл на крыше офиса Vodafone в Киеве, и женская вокальная группа Spivochi – на сцене "Промприбора" в Ивано-Франковске, сообщили в Vodafone.

Что будет дальше с 5G в Украине

В Минцифре планируют не только отстраивать уничтоженную инфраструктуру и восстанавливать сеть, но и модернизировать ее и запускать новые технологии.

"Поэтому вопрос пилотного запуска 5G не планируем откладывать в долгий ящик и благодарны партнерам за содействие распространению технологии в Украине", – отметили в Министерстве в комментарии 24 Канала.

Сейчас Минцифры в процессе подготовки к запуску, ведь должны еще решить технические детали. Рабочая группа в составе команд Минцифры НКЕК и мобильных операторов работает над пилотным запуском мобильной связи пятого поколения, поскольку полноценный запуск технологии 5G возможен только после окончания военного положения,

– говорят в Минцифре.

Сейчас в Министерстве цифровой трансформации работают над такими задачами:

законодательные изменения для внедрения 5G;

разработка стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года;

предложение на законодательном уровне стимулировать условия для развертывания электронных коммуникационных сетей, в частности улучшение качества услуг мобильной и фиксированной связи.

В ближайшее время Минцифра рассматривает возможность запустить пилот 5G в некоторых городах Украины. Но о полном запуске по всей стране речь не идет – для этого необходимо провести научные исследования для получения разрешения запуска технологии от Генштаба. Это все возможно сделать только после окончания военного положения.