Федоров зауважив, що у 2019 році, коли він прийшов на посаду Міністра цифрової трансформації України, було зроблено перерозподіл частот, для того, щоб активно розвивався 4G. Зараз, за його словами, Україна має один із найшвидших мобільних інтернетів в Європі.

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Активному впровадженню 5G в Україні, за Словами Федорова, завадила війна, адже з'явилися інші пріоритети, крім того, на заваді стали додаткові складнощі з перерозподілом частот. Однак планується вже у 2024 році реалізувати хоча б пілотний проєкт.

Сподіваюся, пілот 5G зробимо у 2024-му. Хоча б локально. Повномасштабна війна впливає на частоти, які нам потрібні. Саме через це може не вийти, але варто спробувати,

– сказав Федоров.

Він також згадав і про інші проєкти, які курує Мінцифри, такі як єРезидентсво, "Дія.City", "Армія дронів" та реформа освіти. Федоров наголосив, що його мета – змінити споживацьку поведінку завдяки цифровізації та створити інклюзивні незалежні інституції.

"Я вірю в підприємців та бізнес. Не вірю в роль держави в економіці. Не вважаю, що вона має займати важливе місце. Потрібно максимально все відпускати", – зазначив Федоров.

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Напередодні Михайло Федоров пояснив інформацію про вручення повісток та вибори в Дії. Віцепрем’єр з цифрової трансформації заперечив, що у Єдиному порталі державних послуг Дія планують вручення повісток або проведення виборів за допомогою застосунку. Він також анонсував, що у лютому 2023 року планують відкрити код Дії для розробників з усього світу.