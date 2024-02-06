Українці діляться документами через Дію понад 40 разів на добу, повідомили 24 Каналу у Міністерстві цифрової трансформації України. Загалом за весь час сервісом скористалися понад 22 мільйони разів. Причому якщо у 2021 році копії документів через Дію надіслали 2,5 мільйона разів, то у 2023-му цей показник перевищив 11,3 мільйона разів.

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Як працює шеринг документів?

Компанія надсилає запит на копію цифрового документа в застосунок користувача. У запиті є інформація, яка компанія і копії яких документів запитує.

Користувач підтверджує запит Дія.Підписом.

Копія "летить" у систему компанії або на e-mail. Представник компанії може прикріпити копію до відповідних заяв чи договорів.

Жодних паперів, принтерів та заповнень від руки.



Функцією скористалися понад 22 мільйони українців / Фото Мінцифри

Через застосунок Дія вже можна надсилати копії таких цифрових документів, як:

ID-картка.

Закордонний паспорт.

Картка платника податків.

Свідоцтво про народження.

Довідка ВПО.

Водійське посвідчення.

Техпаспорт.

Шерити документи через Дію можна тим бізнесам і держустановам, які вже налаштували таку взаємодію зі свого боку. Більш ніж 14 000 партнерів уже мають змогу отримувати копії цифрових документів. Серед них:

Державні установи: сервісні центри МВС, Державна податкова служба, ДРАЦСи, ЦНАПи, УСЗН.

Банки. 49 банків проводять ідентифікацію і верифікацію через Дію у своїх відділеннях. 35 з них проводять віддалену ідентифікацію через Дію для реєстрації з подальшою можливістю відкривати рахунки онлайн. А в 9 банківських застосунках можна актуалізувати банківські дані онлайн з Дією, і не потрібно їздити у відділення. Зокрема, monobank, ПриватБанк, Sense Bank, ПУМБ.

Поштові відділення: Нова пошта та Укрпошта.

Страхові компанії. 9 страхових сервісів отримують копії документів через Дію, серед них Polis.UA, TAS Life, Finance.ua.Страхування, ВІДІ-Страхування.

Мобільні оператори: Lifecell, Vodafone та Київстар.

Комунальні установи: ДТЕК, Нафтогаз, Yasno, Центр комунального сервісу м. Києва, Львівобленерго, Львівенергозбут.

Найчастіше українці через Дію шерять копії закордонного паспорта, ID-картки та РНОКПП.

Компанії, які хочуть отримувати копії документів за допомогою Дії, можуть звертатися до команди Дії, наприклад, і телеграмі @DiiaStart. Сервіс є безплатним.

Нагадаємо, на 24 Каналі раніше вийшла колонка Михайла Федорова, в якій він поділився планами Мінцифри на 2024 рік. Зокрема міністр розповів про продукти та послуги, які вийдуть у найближчому майбутньому, а також згадав про те, чого вже вдалося досягти команді розробників.