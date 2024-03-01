Жителі гірського села Мала Уголька на Закарпатті зібрали майже півсотню підписів і направили колективне звернення до райради, в якому просять не встановлювати "вишку" біля їхніх осель.

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Подробиці інциденту

Люди переконані, що в Малій Угольці планується нова мережа 5G, яка нібито "провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання". Її нібито хочуть встановити у 100 – 200 метрах від житлових будинків.

У цьому селі вже є одна мобільна вежа. Тож жителі вважають, що дві такі мобільні вежі на такій малій відстані одна від одної "збільшать вплив випромінювання на всіх, хто тут проживає, негативно відобразяться на природі".

"Де немає зв'язку, там хай кладуть", "Який турист прийде відпочивати під таку вишку?", – пишуть місцеві й додають, що не хочуть жити поруч з таким "монстром".

Підігрів конфлікт і той факт, що після того, як люди колективно виступили проти встановлення вежі, роботи пришвидшились. Забудовник з того часу вже встиг завезти залізні опори та почав прокладати електричну лінію.

Люди знову пішли у сільську раду, де на цей раз їх уже запевнили, що роботи призупиняться до вирішення конфліктної ситуації. Дане питання внесено в порядок денний черговій сесії Углянської сільської ради, яка запланована на 01 березня 2024 року.

Цікаво, що Тячівська райрада не провела роз'яснювальну роботу, а радше навпаки написана так, неначе підтверджує їхні антинаукові заяви. Зокрема у публікації мовиться, що 5G "за деякими висновками медиків світу провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання".

Також райрада звернулася з проханням до керівництва громади та депутатів Углянської сільської ради "дослухатись до думки громадськості та діяти в інтересах територіальної громади, тобто людей".

Чи справді 5G шкодить здоров'ю

Варто зауважити, що фахового наукового підтвердження про шкоду 5G для здоров'я людини досі немає. Передусім варто знати, що:

Для мобільного зв'язку використовують радіохвилі, які є прикладом неіонізуючого випромінювання. Тобто його енергії не вистачає для втручання в ДНК і воно не може спричинити пошкодження клітин. Небезпечним для людини є іонізуюче випромінювання, гамма-промені чи жорстке ультрафіолетове випромінювання. Тобто випромінювання під час виконання комп’ютерної томографії чи рентгену значно небезпечніше, ніж мобільні радіохвильні.

Результати епідеміологічних досліджень з адекватною методологією не виявили серйозної небезпеки для здоров'я через використання телефонів, зокрема й підвищення ризику появи раку.

Також цікавий факт – вежі 5G працюють на меншій потужності, ніж попередні.

Ба більше, нещодавно вчені проаналізували дані національного масштабного опитування, яке охопило більшу частину Китаю. Результати показали, що розвиток 5G навпаки позитивно впливає на самооцінку стану здоров'я у людей похилого віку. Пояснення проте – чим більше розвиваються технології, тим більше вони допомагають людям та в медицині.

Зокрема популяризація 5G на державному рівні надає людям можливості покращити свій стан та формує сприятливе середовище. Також завдяки доступу в інтернет літні люди можуть швидше шукати медичну інформацію, спілкуватися та брати участь у житті суспільства, уникаючи самотності.