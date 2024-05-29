В регионах начала работать ПВО. Воздушные силы отметили, что в случае объявления воздушной тревоги в вашей области необходимо перейти в укрытие.

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Россия запустила по Украине "Шахеды"

00:18, 30 мая В Воздушных силах сообщили о движении четырех групп "Шахедов". Они летят в разных направлениях: Группа БпЛА на Херсонщине летит в направлении Николаевской области. Беспилотники на Днепропетровщине летят в направлении Полтавской области. Третья группа БпЛА в Запорожье продолжает движение в направлении Днепропетровской области. Также ударные дроны в Одесской области движутся в направлении Одессы.

00:06, 30 мая ПС предупредили, что в Черкасской области – угроза применения ударных БпЛА, которые движутся с Кировоградщины.

00:05, 30 мая Силы обороны Юга предупредили, что в регионах продолжается боевая работа. Напоминаем, Это также может быть опасно. Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны,

– говорится в сообщении.

00:00, 30 мая Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Черкасской области. По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

23:50, 29 мая Воздушные силы сообщили, что БпЛА движутся в Николаевскую область по направлению с Херсонщины.

23:48, 29 мая Еще одна группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

23:46, 29 мая Местные жители Днепра сообщили, что в городе раздались звуки взрывов.

23:43, 29 мая Очередная группа вражеских БпЛА на Запорожье движется в направлении Днепропетровщины.

23:37, 29 мая В районе Днепра вражеский БпЛА. Воздушные силы призвали местных жителей срочно перейти в укрытие.

23:30, 29 мая Группы "Шахедов" на Днепропетровщине движутся в направлении Днепра и Харьковщины.