В регионах начала работать ПВО. Воздушные силы отметили, что в случае объявления воздушной тревоги в вашей области необходимо перейти в укрытие.
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Россия запустила по Украине "Шахеды"
В Воздушных силах сообщили о движении четырех групп "Шахедов". Они летят в разных направлениях:
- Группа БпЛА на Херсонщине летит в направлении Николаевской области.
- Беспилотники на Днепропетровщине летят в направлении Полтавской области.
- Третья группа БпЛА в Запорожье продолжает движение в направлении Днепропетровской области.
- Также ударные дроны в Одесской области движутся в направлении Одессы.
ПС предупредили, что в Черкасской области – угроза применения ударных БпЛА, которые движутся с Кировоградщины.
Силы обороны Юга предупредили, что в регионах продолжается боевая работа.
Напоминаем, Это также может быть опасно. Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны,
– говорится в сообщении.
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Черкасской области. По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
Воздушные силы сообщили, что БпЛА движутся в Николаевскую область по направлению с Херсонщины.
Еще одна группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Местные жители Днепра сообщили, что в городе раздались звуки взрывов.
Очередная группа вражеских БпЛА на Запорожье движется в направлении Днепропетровщины.
В районе Днепра вражеский БпЛА. Воздушные силы призвали местных жителей срочно перейти в укрытие.
Группы "Шахедов" на Днепропетровщине движутся в направлении Днепра и Харьковщины.
Воздушные силы опубликовали сообщение об угрозе применения ударных БпЛА для Днепропетровской, Запорожской и Херсонская области.