Оккупанты атаковали Харьков около 2 часов ночи 30 мая. В городе прогремела серия взрывов. ОГА и мэрия также сообщили об угрозе и призвали людей находиться в укрытиях.

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Что известно о взрывах в Харькове

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в 02:13 сообщил, что враг нанес не менее 5 ударов, часть из них – по населенным пунктам Харьковского района.

В частности в Малоданиловской громаде прозвучали 5 взрывов, заявил председатель ОТГ Александр Гололобов. Он отметил, что оккупанты наносят удары по громаде.

Предварительно, оккупанты обстреляли Харьковщину с помощью С-300 с территории Белгородщины.

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Враг ударил по критической инфраструктуре города

В 02:28 мэр города Игорь Терехов сообщил, что был удар по критической инфраструктуре одного из районов Харькова. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

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К слову, в 10:35 29 мая оккупанты также атаковали регион, ударив по открытой территории Харьковского района. О пострадавших не сообщалось.