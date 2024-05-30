Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия намеревалась начать стратегическое наступление, собрав до 50 тысяч военных и немалое количество техники. Враг планировал двигаться вглубь Харьковщины, чтобы иметь перспективный плацдарм для обстрела Харькова и захвата этого города.

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Планы россиян на Харьковщине

Враг, по словам Маломужа, намеревался создать полуокружение Харькова, захватив населенные пункты вокруг. Целью был обстрел города, чтобы создать предпосылки для выезда харьковчан и разрушать инфраструктуру.

Таким образом россияне хотели нейтрализовать центр военно-промышленного комплекса и концентрации основных сил и средств наших войск в регионе. Им этого не удалось, потому что спешили, из-за опасений поставки Украине боеприпасов западного и советского производства,

– сказал он.

Партнеры Украины сообщили, что ускорят процедуру поставки боеприпасов, поэтому оккупанты двинулись на Волчанск и Липцы преждевременно. Там развивается наступление тактического уровня.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Линии обороны ВСУ

По мнению Николая Маломужа, Вооруженным Силам Украины не удалось удержать первую линию обороны из-за того, что она не была достаточно мощной. Однако на второй и третьей линиях есть все для того, чтобы давать отпор российским военным.

Оккупанты зашли в некоторые населенные пункты и застряли там из-за того, что мы (ВСУ – 24 Канал) хорошо подготовили вторую линию обороны и третью, которая еще более мощная. Силы обороны не только сдерживают врага, но и начали наносить контрудары,

– отметил он.

На Харьковщине враг имеет большие потери среди личного состава, уничтожено десятки танков, БТРов, БМП и артиллерийских систем.

Противодействие врагу

Украинская разведка, радиолокационные и космические средства фиксируют перемещение группировок российских сил и готовятся к противодействию оккупантам, чтобы уменьшить их наступательные возможности.

Несмотря на то, что россияне прошли первую линию обороны в отдельных секторах, украинские военные остановили их атаки и накапливают мощные резервы для нанесения контрударов или уничтожения российских сил, которые враг может подтягивать для наступления на других направлениях,

– отметил генерал.

Он отметил, что россияне могут пытаться осуществлять провокации на Сумщине, однако больших резервов для наступления там у них нет.

Наступление на Харьковщину