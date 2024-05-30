Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия намеревалась начать стратегическое наступление, собрав до 50 тысяч военных и немалое количество техники. Враг планировал двигаться вглубь Харьковщины, чтобы иметь перспективный плацдарм для обстрела Харькова и захвата этого города.
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Планы россиян на Харьковщине
Враг, по словам Маломужа, намеревался создать полуокружение Харькова, захватив населенные пункты вокруг. Целью был обстрел города, чтобы создать предпосылки для выезда харьковчан и разрушать инфраструктуру.
Таким образом россияне хотели нейтрализовать центр военно-промышленного комплекса и концентрации основных сил и средств наших войск в регионе. Им этого не удалось, потому что спешили, из-за опасений поставки Украине боеприпасов западного и советского производства,
– сказал он.
Партнеры Украины сообщили, что ускорят процедуру поставки боеприпасов, поэтому оккупанты двинулись на Волчанск и Липцы преждевременно. Там развивается наступление тактического уровня.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Линии обороны ВСУ
По мнению Николая Маломужа, Вооруженным Силам Украины не удалось удержать первую линию обороны из-за того, что она не была достаточно мощной. Однако на второй и третьей линиях есть все для того, чтобы давать отпор российским военным.
Оккупанты зашли в некоторые населенные пункты и застряли там из-за того, что мы (ВСУ – 24 Канал) хорошо подготовили вторую линию обороны и третью, которая еще более мощная. Силы обороны не только сдерживают врага, но и начали наносить контрудары,
– отметил он.
На Харьковщине враг имеет большие потери среди личного состава, уничтожено десятки танков, БТРов, БМП и артиллерийских систем.
Противодействие врагу
Украинская разведка, радиолокационные и космические средства фиксируют перемещение группировок российских сил и готовятся к противодействию оккупантам, чтобы уменьшить их наступательные возможности.
Несмотря на то, что россияне прошли первую линию обороны в отдельных секторах, украинские военные остановили их атаки и накапливают мощные резервы для нанесения контрударов или уничтожения российских сил, которые враг может подтягивать для наступления на других направлениях,
– отметил генерал.
Он отметил, что россияне могут пытаться осуществлять провокации на Сумщине, однако больших резервов для наступления там у них нет.
Наступление на Харьковщину
- На Харьковщине уже более двух недель продолжаются ожесточенные бои, особенно тяжелая ситуация в Волчанске, где россияне начали использовать термобарические боеприпасы. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что этими боеприпасами они обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
- 10 мая оккупанты прорвали первый эшелон обороны, захватив несколько населенных пунктов вдоль границы с Россией и нанеся потери ВСУ и мирному населению. ГБР вместе с Генштабом, СБУ и подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют все обстоятельства инцидента, уже начаты уголовные производства относительно самовольного оставления поля боя и халатного отношения к военной службе. После выяснения всех обстоятельств станет известно, могли ли украинские силы избежать прорыва и кто несет за это ответственность.
- Россия накапливает силы и технику в Белгородской области вблизи украинской границы. Западные аналитики предполагают, что оккупанты имеют целью оттянуть и закрепить украинскую армию, растягивая линию фронта на границе с Сумской и Харьковской областями. Установить численность российской группировки пока невозможно, сообщают в Институте изучения войны.