Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР. Татьяна Сапьян рассказала о начатых уголовных производствах, передает 24 Канал.
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Все обстоятельства прорыва границы выясняют
Сапьян напомнила, что 10 мая оккупанты сумели прорвать первый эшелон обороны. Это позволило врагу захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери ВСУ и мирному населению.
Сейчас ГБР вместе с Генштабом, СБУ, подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют все обстоятельства. События восстанавливают поминутно. Уже начали уголовные производства по предварительным квалификациям. В частности, относительно:
- самовольного оставления поля боя;
- халатного отношения к военной службе.
После выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны Украины избежать российского прорыва, а также кто именно должен нести за это ответственность. Кстати, также рассматривается вопрос возведения фортификаций.
С одной стороны мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой – о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в частности, почему не было надлежащих фортификационных сооружений,
– рассказала советник по коммуникациям ГБР.
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Назначен ряд экспертиз
- В Бюро также заявили, что в рамках досудебного расследования комплексно проверяют уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное.
- Кроме того, проверяют действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий России, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.
- "Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время", – сообщили в ГБР 27 мая.