Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР. Тетяна Сап'ян розповіла про розпочаті кримінальні провадження, передає 24 Канал.
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Усі обставини прориву кордону з'ясовують
Сап'ян нагадала, що 10 травня окупанти зуміли прорвати перший ешелон оборони. Це дозволило ворогу захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією, а також завдати втрат ЗСУ й мирному населенню.
Наразі ДБР разом з Генштабом, СБУ, підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують усі обставини. Події відновлюють похвилинно. Уже розпочали кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями. Зокрема, щодо:
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби.
Після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони України уникнути російського прориву, а також хто саме повинен нести за це відповідальність. До речі, також розглядається питання зведення фортифікацій.
З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого – про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, зокрема, чому не було належних фортифікаційних споруд,
– розповіла радниця з комунікацій ДБР.
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Призначено низку експертиз
- У Бюро також заявили, що в межах досудового розслідування комплексно перевіряють рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо.
- Окрім того, перевіряють дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій Росії, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.
- "Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом", – повідомили в ДБР 27 травня.