Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 20 по 26 травня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Чому Росія концентрує ресурси на кордоні з Харківською і Сумською областями: аналіз ISW

Ворога зупинено на Харківщині

У перші дні минулого тижня лінія фронту на півночі Харківщини змінювалася, однак до неділі вона стала стабільною і змін як таких останні кілька днів не спостерігається. Тобто ЗСУ змогли зупинити новий російський наступ.

На першому плацдармі найгарячішою точною боєзіткнень залишається село Липці. Ворог не полишає спроб просуватися в напрямку Харкова, проте, як і прогнозували раніше аналітики та експерти, дійти до міста окупанти не зможуть.

Натомість росіяни тероризують Харків, щоденно атакуючи його. Протягом минулого тижня ворог здійснив кілька терористичних атак, зокрема вдаривши по друкарні "Фактор-друк" та гіпермаркету "Епіцентр", забравши сумарно понад 20 життів.

У районі Вовчанська ситуація також залишається складною. Проте за минулий тиждень у самому місті не зафіксовано ворожих просувань. Однак на північний схід від Вовчанська збільшилася сіра зона.



Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Водночас варто відзначити, що крім мети захоплення великих міст, росіяни намагаються новими наступами розосередити українські війська, аби послабити інші напрямки. Зокрема через це президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни готуються наступати на ще одному новому напрямку. Не виключено, що мова йде про Сумщину. Однак аналітики та експерти, подібно до історії на Харківщини, уже запевняють – у ворога не вистачить сили на захоплення обласного центру.

Атаки на Куп'янському напрямку

Тяжкі бої тривають і на Куп'янському напрямку. Ворог намагається штурмувати в районах сіл Іванівка та Берестове.

Унаслідок атак росіяни змогли прорватися в Іванівку та захопити більшість села. Північ населеного пункту залишається під контролем ЗСУ.

Також ворог просунувся у Берестовому, в яке прорвався тижнем раніше. Однак на тижні росіяни вирішили вкотре збрехати про "перемогу" та заявили про начебто окупацію села, що не відповідає дійсності, там тривають бої.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Часів Яр

Уже впродовж кількох місяців Часів Яр є важливою для росіян ціллю на Донеччині для подальших наступальних дій, однак наші воїни докладають усіх зусиль для відбиття ворожих атак. Упродовж кількох тижнів лінія фронту незмінно проходила по східній межі міста. Проте, на жаль, постійні удари з авіації та штурми мають наслідки – ворог таки зумів прорватися на східні околиці Часового Яру.

Крім того, окупанти просунулися на південному сході від міста – в районі села Іванівське. І в самому селі окупанти також захопили нові позиції.



Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepStateMAP

Крім того, минулого тижня росіяни прорвалися в деокуповану минулого року Кліщіївку. Південно-західна частина села залишається під контролем ЗСУ – у населеному пункті тривають важкі бої.





Ситуація в Кліщіївці / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян на Покровському напрямку

Складною є ситуація на Покровському напрямку. Останніми тижнями ситуація на напрямку мала тенденцію до стабілізації, проте окупанти посилили атаки. Основними напрямками стали атаки в напрямку сіл Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове.

Унаслідок штурмових дій окупанти просунулися впритул до Новоолександрівки та наблизилися до Новопокровського. Уманське, на жаль, ворог окупував. Майже повністю захоплено й село Нетайлове.

Мета окупантів на цьому напрямку незмінна – захоплення Покровська. Саме тому основні зусилля ворог зосереджує на шляхах з Очеретиного на Новогродівку та з Нетайлового на Селидове.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

Важкі бої тривають і на Курахівському напрямку. Однак у місті Красногорівка ситуація схожа до Вовчанська – там тривають вуличні бої, в яких росіянам успіху досягти не вдається. Протягом минулого тижня просування ворог зафіксовані в західній частині міста. У самому місті залишаються кілька сотень цивільних.

Крім Красногорівки, росіяни атакують також в напрямку Невельського, Георгіївки, Побєди та Парасковіївки. Поблизу останньої ворог зумів просунутися.

Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Підтримувати армію – основне завдання

Щотижня у наших оглядах ми звертаємо увагу на ті напрямки, де відбулися зміни на лінії бойового зіткнення, проте це не означає, що бої тривають виключно там. Наприклад, складною ситуація залишається в районі села Роботине на Запоріжжі чи в Кринках на лівобережжі Херсонщини. Наші воїни зараз роблять все для стримування ворожих просувань.

Аналогічною є ситуація в районах Старомайорського та Урожайного, Червоного, Виїмки, Білогорівки, Тернів та інших населених пунктів на лінії зіткнення. Водночас ворог тероризує мирне населення прифронтових територій – Запоріжжя, Херсона, Харкова та інших міст.

Як би російська пропаганда не намагалася проникнути у свідомість українців, важливо пам'ятати, що наш захист, наші життя та наше майбутнє залежать від тих, хто на передовій.

І пам'ятайте, якщо ваше село чи місто не перебуває під російськими обстрілами – це тільки тому, що наші воїни зупинили окупантів достатньо далеко від вас. Але війна триває, тому кожен має діяти або в ЗСУ, або для ЗСУ.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – допомога зі зборами на необхідні зброю та спорядження. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.