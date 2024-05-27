Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог хоче розтягнути лінію фронту, накопичуючи ресурси саме на кордоні зі Сумською та Харківською областями. Встановити чисельність російського угрупування поки неможливо.

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Ворог готує черговий наступ

Експерти заявляють, що загарбники своїми діями планують відтягнути ЗСУ в цей район, зафіксувавши їх там, а потім підготуватися до наступальних операцій. Мета ворога – розширити плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України.

У ISW згадують слова українського президента Володимира Зеленського, який 26 травня сказав, що російські війська готуються до нових наступальних дій і концентрують угруповання поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Ймовірно, глава нашої держави мав на увазі район Грайворон – Борисівка – Пролетарський на заході Бєлгородської області. Супутникові знімки місцевості засвідчують те, що за останні тижні російські окупанти активізували діяльність на базах і складах у населених пунктах на цих теренах.

Важливо! Аналітики наголошують, що розмір можливої концентрації військ противника у районі Грайворон – Борисівка – Пролетарський залишається незрозумілим.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявляв, що загарбники можуть розпочати наступ в Сумській області або в районах Харківської області поблизу, аби розтягнути й закріпити українське військо вздовж кордону на північному сході України.

Російські війська можуть розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова – у межах 25 кілометрів від кордону. Або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що з'єднує Богодухів із Сумами,

– пишуть в ISW.

Проте все ж аналітики акцентують, що ворожому угрупуванню не вистачатиме живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення таких міст, як Харків або Суми. Водночас Збройним Силам України потрібно продовжувати підготовку до потенційного нападу.

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Слід згадати, що наступ Росії на півночі Харківщини, розпочатий 10 травня, зазнав невдачі. В Інституті вивчення війни підсумували, що Москві забракло людського ресурсу, а кремлівське командування відмовилося задіювати всі можливі резерви, що й зумовило провал.