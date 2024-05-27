В окупантів ще є резерви на Харківському напрямку, оскільки не всі військові залучені до боїв. Про це 24 Каналу розповів координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець. Ба більше, фіксують формування нового угруповання росіян.

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Тактика росіян

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України – за 90 кілометрів від Харкова на північний захід. До того ж росіяни активізувалися на Куп'янському напрямку в районі Табаївки. Звідти, цілком можливо, росіяни хочуть дійти до Великого Бурлука та Вовчанська відповідно.

Вони намагаються реалізувати принцип оперативного мистецтва, розпочинаючи одночасні дії, які сходяться. Зараз вони зайняли Іванівку у бік Степової Новоселівки на Куп'янському напрямку, і вздовж Печенізького водосховища намагаються зрізати виступ,

– зазначив Костянтин Машовець.

Рух росіян на фронті: дивіться на карті

Зараз росіяни перегрупували сили та засоби зі складу групи військ "Захід" у зону відповідальності угруповання військ "Північ". Мовиться про перегрупування 6-ї військової армії.

"Це невелика армія – 2 мотострілецькі бригади та комплект приданих частин та підрозділів. Але її підсилили визначеним комплектом зі складом 1-ї танкової армії. На Харківському напрямку зараз діє близько 15 дивізіонів ствольної та реактивної артилерії ворога. Загальна чисельність військ – близько 40 тисяч, але не всі вони залучені. Тобто у противника там є резерв", – зауважив Машовець.

Крім того, росіяни ще можуть ввести додатково від 6 до 7 батальйонів.

Що відбувається на Харківщині