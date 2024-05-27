У оккупантов еще есть резервы на Харьковском направлении, поскольку не все военные вовлечены в бои. Об этом 24 Каналу рассказал координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец. Более того, фиксируют формирование новой группировки россиян.

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Тактика россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины – в 90 километрах от Харькова на северо-запад. К тому же россияне активизировались на Купянском направлении в районе Табаевки. Оттуда, вполне возможно, россияне хотят дойти до Большого Бурлука и Волчанска соответственно.

Они пытаются реализовать принцип оперативного искусства, начиная одновременные действия, которые сходятся. Сейчас они заняли Ивановку в сторону Степной Новоселовки на Купянском направлении, и вдоль Печенежского водохранилища пытаются срезать выступление,

– отметил Константин Машовец.

Движение россиян на фронте: смотрите на карте

Сейчас россияне перегруппировали силы и средства из состава группы войск "Запад" в зону ответственности группировки войск "Север". Говорится о перегруппировке 6-й военной армии.

"Это небольшая армия – 2 мотострелковые бригады и комплект приданных частей и подразделений. Но ее усилили определенным комплектом с составом 1-й танковой армии. На Харьковском направлении сейчас действует около 15 дивизионов ствольной и реактивной артиллерии врага. Общая численность войск – около 40 тысяч, но не все они привлечены. То есть у противника там есть резерв", – заметил Машовец.

Кроме того, россияне еще могут ввести дополнительно от 6 до 7 батальонов.

Что происходит на Харьковщине