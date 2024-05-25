Об этом накануне, 24 мая, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.

Обратите внимание Защитники оттесняют врага от переднего края обороны в Харьковской области, – Генштаб

Врага остановили

Издание отметило, что новое российское наступление, которое началось две недели назад, открыло новый фронт и растянуло ресурсы Киева. Однако Москва так и не смогла достичь своей цели – создать буферную зону до 30 километров (19 миль) в пределах Украины, подчеркнул полковник Игорь Прохоренко.

Противник остановлен,

– заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба 24 мая.

Также рассказал, что агрессор стягивает войска вдоль границы в соседней Сумской области. Прохоренко отметил, что там усилили оборону. Наши военные будут избегать "просчетов", которые позволили оккупантами войти в Харьковскую область в начале мая.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень значительные потери в личном составе штурмовых подразделений.

Сейчас оккупант с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, впрочем, успеха не имеет.

В районе Липцов россияне также понесли существенные потери. Перешли к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск, добавил Александр Сырский.

Картографический сервис DeepState, поддерживаемый в сотрудничестве с Минобороны Украины, с понедельника не показал значительного продвижения кремлевских войск во время наступления на Харьковщину.

Важно! В вечернем обращении 24 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли оккупанты.