Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности, Харьковской области. Глава государства провел в Харькове совещание по безопасности, передает 24 Канал.

Это важно Будет наш ответ на этот удар, – Зеленский о смертельной атаке россиян по Харькову

"Взяли под боевой контроль"

Зеленский отметил, что на совещании по безопасности в Харькове были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти.

Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты,

– заявил президент.

Также поблагодарил каждое подразделение, который обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

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Обратите внимание! Днем 24 мая в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны остановили российских захватчиков на Харьковском направлении. Более того, наши воины проводят контрнаступательные действия.