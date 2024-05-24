Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности, Харьковской области. Глава государства провел в Харькове совещание по безопасности, передает 24 Канал.
Это важно Будет наш ответ на этот удар, – Зеленский о смертельной атаке россиян по Харькову
"Взяли под боевой контроль"
Зеленский отметил, что на совещании по безопасности в Харькове были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти.
Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты,
– заявил президент.
Также поблагодарил каждое подразделение, который обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.
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