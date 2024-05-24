Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.

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Ситуация на Харьковском направлении

Силы обороны продолжают обороняться на Востоке и Юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные боевые действия происходят на Харьковщине и Донетчине.

Что касается Харьковского направления, то противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия,

– сообщил полковник Игорь Прохоренко.

Оккупанты проводят наступательные действия также в восточной части Харьковщины и планируют с Востока обойти Купянск, но успеха не имеют.

Игорь Прохоренко добавил, что жесткие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Силы обороны наносят захватчику тяжелые потери, активно работает наша артиллерия, беспилотные системы и задействуется авиация.

Другие приграничные регионы

На Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая.

Враг накапливает войска на территории России, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БпЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "Шахедами",

– сообщили в Генштабе.

Стоит отметить, что Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. В частности принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя.

Что происходит на Харьковщине