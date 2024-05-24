Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко.

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Ситуація на Харківському напрямку

Сили оборони продовжують оборонятись на Сході та Півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні бойові дії відбуваються на Харківщині та Донеччині.

Що стосується Харківського напрямку, противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії,

– повідомив полковник Ігор Прохоренко.

Окупанти проводять наступальні дії також в східній частині Харківщини та планують зі сходу обійти Куп'янськ, але успіху не мають.

Ігор Прохоренко додав, що жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту. Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи та задіюється авіація.

Інші прикордонні регіони

На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована.

Ворог накопичує війська на території Росії, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БпЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та "Шахедами",

– повідомили в Генштабі.

Варто зазначити, що Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Зокрема вживаються заходи щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою.

Що відбувається на Харківщині